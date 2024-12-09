الفصائل المسلحة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

أفادت شبكة "الجزيرة نت" الإخبارية بأنه سيتم تكليف محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

• من هو محمد البشير؟

رئيس الحكومة السورية المتوقع الإعلان عن تكليفه قريبا، من مواليد محافظة إدلب عام 1983، ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021)، وشغل منصب مدير شئون الجمعيات، ثم وزيرا للتنمية والشئون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التابعة للثورة في إدلب عام 2022، بحسب "الجزيرة نت".

في غضون ذلك، تعقد اجتماعات مكثفة بين إدارة الشئون السياسية للمعارضة مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي في سوريا في أعقاب إسقاط نظام الأسد.

وقالت إدارة الشئون السياسية في دمشق لـ"الجزيرة" إنها ستعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين، ودعت السوريين الذين أجبروا على مغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في بناء سوريا.

وأضافت إدارة الشئون السياسية في دمشق أنها ستفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا عنوانُها البناء والتنمية والعمل على معالجة آثار الماضي عبر آليات شفافة تهدف لتحقيق السلام الدائم.

وأكدت أنها ستسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار، وبناءِ دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب السوري.