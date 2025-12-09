السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة بالوجهين القبلي والبحري، فقد تقرر تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية خلال مسير القطارات على بعض الخطوط، بما يحقق أعلي معاير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وقدمت الهيئة اعتذارها، من خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، عن بعض التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة متابعتها الدقيقة لحركة القطارات من خلال مراكز التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية على امتداد الشبكة.

وأكدت الاستعداد التام للتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تفرضها موجة الطقس السيء من خلال عناصرها الفنية والهندسية وأطقم الطوارئ المنتشرة على مستوى مناطق الهيئة، لسرعة مواجهة أي مشكلات تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.