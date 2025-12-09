ميرتس: دعوتي لترامب لزيارة مسقط رأس جده في ألمانيا لا تزال قائمة

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن الدعوة التي وجهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مسقط رأس جده في ولاية راينلاند-بفالتس بألمانيا "لا تزال قائمة بالطبع".

وقال ميرتس في مدينة ماينتس (عاصمة الولاية) غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء إن ترامب كان أبلغه برغبته في زيارة ألمانيا في العام المقبل، واستدرك رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني قائلا إن هذه الزيارة لم يتحدد لها موعد بعد.

تجدر الإشارة إلى أن جد ترامب، فريدريش، نشأ في بلدة كالشتات الصغيرة بولاية راينلاند بفالتس، وذلك قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1885.

وكان المستشار الألماني قدم للرئيس الأمريكي، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في يونيو الماضي، نسخة مؤطرة بالذهب من شهادة ميلاد جد ترامب التاريخية كهدية، ودعاه لزيارة مسقط رأس جده.

وأوضح ميرتس أن ترامب وافق على الزيارة بحماس كبير خلال الاجتماع الذي عُقد في واشنطن. وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن الزيارة توفر لها بذلك ظرف جيد، وأردف"ولنر ما إذا كان من الممكن تنفيذها".