المركز القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي، وإعلان الفائزين في نهاية يناير

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، بدء أعمال تحكيم جائزة "التأليف المسرحي" في دورتها الثانية، والتي تم فتح باب التقدم لها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، وغلق باب استلام الأعمال يوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، لبدء أعمال لجنة التحكيم، تهدف الجائزة لتحفيز الكتاب على ابتكار نصوص مسرحية جديدة ومبدعة موجهة للأطفال، وتقام الجائزة بهدف إثراء مكتبة المسرح المخصصة للأطفال مما يساهم في تنمية مهاراتهم الأدبية والفنية، وتسعى لتقديم محتوى جديد ومتجدد يلبي احتياجاتهم ويواكب تطورات العصر.

تمنح جائزتان على النحو التالي: الجائزة الأولى: ١٠٠٠٠ جنيه، الجائزة الثانية: ٥٠٠٠ جنيه؛ بالإضافة إلى طبع الأعمال الثلاثة الأولى.

وصرح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، بأن عددا كبيرا من كتّاب مسرح الطفل قد شارك بالجائزة وعددهم ٤٩ كاتبا وكاتبة، وسيتم تحكيم الجائزة خلال الشهر الحالي ديسمبر ٢٠٢٥، وسيتم الإعلان عن الفائزين نهاية الشهر المقبل يناير ٢٠٢٦.