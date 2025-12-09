أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، بفريقه الاقتصادي للتنفيذ الفعال لأجندة إصلاحات الحكومة، وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وفي بيان له، أشاد رئيس الوزراء بالدور الداعم والمحوري الذي لعبه رئيس أركان الجيش الجنرال سيد عاصم منير، في تنفيذ الإصلاحات التي مهدت الطريق للنمو الاقتصادي في باكستان.

كما أشاد رئيس الوزراء بالجهود المتواصلة لوزير المالية السناتور محمد أورنجزيب وفريقه، مشيرًا إلى أن تعبير صندوق النقد الدولي عن رضاه عن أداء باكستان كان دليلاً على كفاءتهم وتفانيهم.

وأضاف شريف، "إصدار هذه الشريحة يثبت أن باكستان تنفذ بثبات الإصلاحات الهيكلية الضرورية للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. لقد كان إبعاد البلاد عن حافة التخلف عن السداد ووضعها بقوة على طريق الاستقرار والتقدم رحلة صعبة بشكل استثنائي تم التغلب عليها نتيجة جهود الأحزاب السياسية التي ضحت بسياستها والصعوبات الاقتصادية التي تحملتها الأمة."

واعتبر رئيس الوزراء أن إصلاحات باكستان الاقتصادية والرقمنة أصبحت حالة ناجحة يتم تدريسها، ومثالًا للعالم يجب أن يحتذى به. وعلق قائلاً: "إن شاء الله، سيصبح حلم الازدهار الاقتصادي لباكستان حقيقة قريبًا".

وقال شريف، إن الاقتصاد بعد تحقيق الاستقرار، سيتجه نحو النمو مما يتطلب المزيد من العمل الجاد.

وأضاف، "بصفتي خادمًا لباكستان، سأستمر في العمل حتى تحقق باكستان الازدهار وتتحرر من الديون الخارجية. إن الوقت ليس بعيدًا حتى تحقق باكستان التحرر الكامل من الديون وتعلن عن اكتفائها الذاتي اقتصاديًا".