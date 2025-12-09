 خلال لقاء مع زيلينسكي.. البابا ليو يحث على مواصلة الحوار لتحقيق السلام - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
خلال لقاء مع زيلينسكي.. البابا ليو يحث على مواصلة الحوار لتحقيق السلام

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 2:08 م

قال الفاتيكان إن البابا ليو شدد على ضرورة مواصلة الحوار الهادف إلى تحقيق "سلام عادل ودائم" وذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف البيان، أن البابا "أكد مجددا ضرورة استمرار الحوار وعبر عن رغبته الملحة في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية الحالية إلى تحقيق سلام عادل ودائم"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الفاتيكان، الذي توسط بين كييف وموسكو في قضية الأطفال، إنه "بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسائل أسرى الحرب وضرورة ضمان عودة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم".

والتقى زيلينسكي مع ليو في المقر البابوي في كاستل جاندولفو، على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب شرقي الفاتيكان، ومن المقرر أن يلتقي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما في وقت لاحق من اليوم.

وتأتي المحادثات مع البابا وميلوني في ظل جهود يبذلها زيلينسكي، بمساعدة حلفاء أوروبيين، لموازنة مسودة اتفاق سلام مدعومة من الولايات المتحدة مع روسيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تميل لصالح موسكو.


