وزيرا الأوقاف والسياحة والآثار يشهدون افتتاح مسجد قصر عابدين بعد تطويره بتكلفة 16 مليون جنيه



شهد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وخالد عناني، وزير الآثار والسياحة، وقيادات محافزة القاهرة، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد قصر عابدين «جامع الفتح الملكي»، بعد تطويره والذي استغرق العمل به قرابة 3 سنوات بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف وتمويل وزارة الأوقاف.

وتضمنت أعمال الترميم بالمسجد، الأسطح والأرضيات والواجهات الحجرية، بالإضافة إلى العناصر الرخامية من أعمدة وجدران وأرضيات والمنبر الرفاعى مع ترميم المئذنة والقباب والقبو والمقصورة وتحديث أعمال الكهرباء ووحدات الإنارة.

وأنشأ المسجد عابد بك، أمير اللواء السلطاني عام 1631، وفى عام 1918 أمر الملك فؤاد الأول بتجديد الجامع.

وألقى وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة وتناول خلالها السماحة في الإسلام وقبول الأخر.