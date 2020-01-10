زيلنيسكي وبومبيو يبحثان هاتفيًا حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مسار التحقيقات الجارية بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الأوكراني توجه بالشكر للجانب الأمريكي على دعمه في التحقيقات الجارية حول أسباب وقوع الحادث، مُضيفة أنه اجتمع مع القائمة بالأعمال الأمريكية لدى أوكرانيا كريستينا كوين، إذ تلقى معلومات مهمة قد تساعد في تسهيل عملية التحقيقات.

وأضاف البيان أن الجانبين الأمريكي والأوكراني ناقشا أيضًا الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، كما بحثا سُبل إعادة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة، واتفقا على تنسيق الاتصال الثنائي بينهما من أجل التحضيرات لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا المُقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري.

من جانبه، قدم بومبيو بالإنابة عن الشعب الأمريكي تعازيه في ضحايا الحادث الأليم، مُعربًا عن دعم واشنطن واستعداها للمساهمة في إجراء تحقيق محايد، بحسب البيان.