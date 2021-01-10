الداخلية: ضبط 10 قطع أسلحة نارية وذخائر و7 أفدنة منزرعة بالبانجو بأسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في حملة أمنية مكبرة بأسيوط، من ضبط 10 قطع أسلحة نارية وذخائر و7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر و٢ طن من ذات المخدر.

كانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب؛ أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشمل أبرز النتائج ضبط (10 بنادق آلية - و 8 خزائن - و 350 طلقة من ذات العيار) بحوزة ١٠ متهمين من بينهم 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا.

كما تم ضبط 7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر ، وكمية قدرها 2 طن من نبات البانجو المخدر) بحوزة 4 متهمين، فضلا عن ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية (إطلاق أعيرة نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والقائمين على زراعتها والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.