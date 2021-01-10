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تسلم لاعب كرة القدم المعتزل حازم إمام، بطاقة عضوية مجلس النواب، اليوم الأحد، بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بالبرلمان.