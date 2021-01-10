 بالصور.. حازم إمام يتسلم بطاقة عضوية مجلس النواب - بوابة الشروق
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بالصور.. حازم إمام يتسلم بطاقة عضوية مجلس النواب


نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 3:48 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 3:48 م

تسلم لاعب كرة القدم المعتزل حازم إمام، بطاقة عضوية مجلس النواب، اليوم الأحد، بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بالبرلمان.


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