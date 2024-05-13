ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 27ر0 % ليصل إلى 05ر3459 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 54ر1183 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 35ر0% ليصل إلى 8ر3461 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 77ر0% ليصل إلى 06ر1187 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 86ر0% ليصل إلى 86ر91 روبل، كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 50ر0% ليصل إلى 99 روبل، وتراجع سعر صرف اليوان بنسبة 36ر0% ليصل إلى 646ر12 روبل