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ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 2:24 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 2:24 م

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 27ر0 % ليصل إلى 05ر3459 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 54ر1183 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 35ر0% ليصل إلى 8ر3461 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 77ر0% ليصل إلى 06ر1187 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 86ر0% ليصل إلى 86ر91 روبل، كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 50ر0% ليصل إلى 99 روبل، وتراجع سعر صرف اليوان بنسبة 36ر0% ليصل إلى 646ر12 روبل

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