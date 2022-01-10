علي فرج بطلا لهيوستن المفتوحة للاسكواش بالفوز على زميله مازن هشام

توج علي فرج، لاعب وادي دجلة، ببطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش 2022، بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله بالنادي مازن هشام بنتيجة 3-1، لتحقق أندية وادي دجلة أول بطولة اسكواش في عام 2022، بعد صعود اثنين من لاعبيها للنهائي لأول مرة في تاريخ البطولة.

وصعد لاعبا وادي دجلة مازن هشام وعلي فرج للمباراة النهائية لبطولة هيوستن، بعد فوز مازن هشام على الفرنسي جريجوار مارش المصنف 12 عالميًا في مباراة نصف نهائي البطولة بنتيجة 3-0 ويحقق إنجازًا كبيرًا بتأهله للمرة الأولى في مشواره الاحترافي إلى نهائي إحدى بطولات PSA الذهبية، وفوز علي فرج المصنف الأول عالميًا على مواطنه مصطفى عسل بنتيجة 3-2.

ونال لاعبو أندية وادي دجلة، المشاركين ببطولة هيوستن المفتوحة، إشادة المتابعين بفضل ما تميزوا به من مستوى عالي في الاحترافية وتقديم مستوى قوي في المباريات نال إعجاب المشجعين، يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة في توفير كافة المقومات الفنية والإدارية للمواهب الشابة لتطوير مستواها وإعدادها على أعلى مستوى للتتويج بالبطولات المحلية والإقليمية والدولية.

أعرب كريم درويش رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، عن سعادته بفوز أحد أبطال أندية وادي دجلة ببطولة هيوستن، وهي أول بطولة للنادي في عام 2022، نظرًا للمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون المشاركون بالبطولة ليخوض لأول مرة اثنين من لاعبي النادي للمباراة النهائية، خاصة بالإضافة إلى أن بطولة هيوستن هي إحدى أقوى بطولات الولايات المتحدة الأمريكية للاسكواش.

يذكر أنه تم إنشاء نادي وادي دجلة عام 2003، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادي دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادي دجلة لتشمل 7 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويعتزم إنشاء ناديين جدد في محافظتي أسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر.

ويقدم نادي وادي دجلة خدمات متكاملة، حيث يقدم 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب اسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة يستمتع فيها الأعضاء بأطيب الأوقات.