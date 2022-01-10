يعد الدير الأبيض بمحافظة سوهاج، أشهر أثر قبطي أُنشئ على أنقاض مدينة فرعونية، واستئنفت وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، العمل بمنطقة الحفائر داخل الدير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال الترميم لبعض المواقع داخله، ونال شهرة واسعة حيث يأتي إليه الجميع من سائر أنحاء العالم.

وفي ضوء ذلك، نرصد لكم خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الدير والسور الخارجي الذي تم ترميمه من قبل وزارة السياحة والآثار.

• تاريخ إنشاء الدير يرجع إلى نهاية القرن الرابع الميلادي، وبداية القرن الخامس الميلادي.

• سمى بالدير الأبيض لأنه مبنى من الحجر الجيري، بالإضافة إلى الأحجار الأخرى المستخدمة في البناء.

• وتأخذ تلك الكنيسة شكل المعبد الفرعوني من الخارج، فهي ذات جدران خارجية، تحتوى على كرانيش، وتفاصيل فرعونية أخرى.

• بُني الدير الأبيض على مساحة 13 ألف فدان.

• يبعد عن محافظة سوهاج ما يقارب 8 كيلومترات غرب المحافظة، بالقرب من حضن الجبل.

• يحتوي على عدد من الأعمدة الحجرية غليظة الحجم التي يرجع أصلها إلى العصر الفرعوني، وأرضيتها من البلاط، وعرض الصحن نحو 13 مترًا وبين صف الأعمدة نحو 11 مترًا و50 سم، والأعمدة الموجودة بعض منها من الجرانيت.

• لم يتبق من الدير غير كنيسة، لذا فقد أطلق عليها "الدير الأبيض"، وقد شيدت على الطراز.