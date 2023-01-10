فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، تنظم مسابقة الأم المثالية لكل منتسبي الجامعة من السيدات (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وأعضاء الخدمة المعاونة) بجميع الكليات في قنا والغردقة والإدارات المركزية والمستشفيات الجامعية.



وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على الاحتفاء بالنماذج المتميزة التي تستحق التكريم، وتقدير دور الأم المحوري في بناء الأسرة وتقديم العناصر النافعة للمجتمع، لافتا إلى أن ضمن شروط الفوز بالمسابقة استيفاء المعايير للأم المثالية، والأم البديلة التي تكفل يتيم بلا مأوى أو زوجة الأب التي رعت أبناء الزوج، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتميز علميا أو فنيا أو رياضيا.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يتم استيفاء المستندات التالية من المتسابقات صفحة عن قصة كفاح المتسابقة، وصور بطاقات الرقم القومي للأم والزوج والأبناء، وصورة شهادة الميلاد للأبناء، وصورة شهادة المؤهل الدراسي للأبناء، وصور شهادة وفاة الزوج للأرملة، وصورة قسيمة الزواج وصورة من التقارير الطبية للزوج المريض واستيفاء النموذج المرفق من إعلان المسابقة.

وتابع أن من شروط التقدم للمسابقة ألا يقل سن الأم في أول يناير الجاري عن 45 عاما وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة وأن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات، ويتم تسليم أوراق المتسابقات المشاركات إلى الكليات والإدارات التابعين لها اعتبارا من 15 يناير وتسلم مجمعة إلى إدارة المشروعات البيئية في موعد غايته 15 فبراير، على أن يتم تكريم الفائزات ومنحهن جوائز مادية في احتفالية تعد لهذا الغرض بعد ذلك.