 الكويت: إطلاق إذاعة جديدة لتلاوة القرآن الكريم السبت المقبل - بوابة الشروق
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الكويت: إطلاق إذاعة جديدة لتلاوة القرآن الكريم السبت المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 10:51 م

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية إطلاق إذاعة (الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم) اعتبارا من يوم السبت المقبل ليشكل إضافة جديدة لقطاع الإذاعة الكويتية خاصة وللإعلام الكويتي عموما.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار، في بيان اليوم الثلاثاء، أن (إذاعة الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم) سوف تعمل على امتداد الـ24 ساعة يوميا وعلى مدار الأسبوع.

وأضافت أن الإذاعة الكويتية ستقدم تلاوات لخيرة القراء من مختلف دول العالم لتشنف بتلاواتهم العذبة آذان مستمعي إذاعة دولة الكويت على التردد 9ر94 لإذاعة القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من الأسس التي قامت عليها فكرة إذاعة (الذكر الحكيم) لاسيما تعلق المستمعين بعدد من القراء الذين خلدوا أسماءهم في الوجدان بتلاواتهم لكتاب الله تعالى بقراءات ومقامات ساهمت في أن تكون مدارس مرموقة في مهارات تجويد آيات الكتاب الحكيم وباتوا أيقونات تفتخر بها الأجيال المتعاقبة على منصات التلاوة والتجويد.

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