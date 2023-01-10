حذر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من أن ينتهي "تحريض الحكومة" التي يترأسها بنيامين نتنياهو بالدم، وذلك بعد محاولة أحد أنصارها تنفيذ عملية دهس ضد متظاهرين ينتمون للمعارضة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن سيارة مسرعة صعدت على رصيف أحد شوارع مدينة بئر السبع (جنوبا) حيث كان يتظاهر عشرات الإسرائيليين ضد خطة حكومة نتنياهو إدخال إصلاحات مثيرة للجدل على منظومة القضاء.

وكادت السيارة أن تدهس متظاهرين وبدأ قائدها في الصراخ تجاههم قبل اعتقاله من قبل الشرطة.

במהלך הפגנה נגד הרפורמה של לוין במערכת המשפט: נהג עלה עם הרכב על המדרכה וסינן לעבר המפגינים "אנרכיסטים, הרסתם את המדינה" >>> https://t.co/SgdK3aMy43@pozailov1 @Itsik_zuarets pic.twitter.com/7YdYB54ywA — כאן חדשות (@kann_news) January 10, 2023

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحريض الحكومة سينتهي بالدم. وقد وصل (التحريض) اليوم إلى مظاهرة طلابية في جامعة بن غوريون".

وأضاف "محاولة دهس خطيرة من قبل شخص تدفعه نشوة القوة والجنون اللذين يضخهما (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير العدل) ياريف ليفين".

وتابع: "بأعجوبة لم يصب أحد بأذى. لن تتمكنوا من دهسنا، ولن تتمكنوا من دهس البلد الذي نحبه".