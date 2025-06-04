قال المرشد الأعلى الإيراني، علي الخامنئي، إن تخصيب اليورانيوم يمثل مفتاح القضية النووية، مشيرًا إلى أن "الأعداء أيضًا ركزوا على هذا الجانب تحديدًا في مواجهتهم مع إيران".

وأضاف خامنئي، في كلمة خلال مراسم إحياء الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني: "نظامنا السياسي، الذي يتمتع بحمد الله بالنضج والاقتدار، هو ثمرة ثورة عظيمة، وقائد هذه الثورة كان رجلاً عظيماً، ورغم مرور أكثر من ثلاثين عامًا على رحيله، فإن حضوره ما زال محسوسًا في العالم، ويمكن للمرء أن يرى بوضوح تأثير ثورته في مختلف أنحاء العالم؛ فالتراجع الحاد في مكانة أمريكا على الساحة الدولية هو من آثار وجوده، وكذلك الكراهية العالمية للصهيونية هي من نتائج ثورته"، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد خامنئي أن "تخصيب اليورانيوم يمثل مفتاح القضية النووية، والأعداء أيضًا ركزوا على هذا الجانب تحديدًا في مواجهتهم مع إيران"، مضيفا: "لقد اختبرنا في العقد الأول من الألفية عدم موثوقية أمريكا فيما يخص توفير الوقود النووي بنسبة 20%، وهذا ما دفعنا للاعتماد على أنفسنا. بفضل الجهود الكبيرة، تمكنت إيران من امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، وهو إنجاز بالغ الأهمية".

وتابع: "الصناعة النووية لا تقتصر على إنتاج الطاقة فحسب، بل تتعداها إلى كونها صناعة أمّ تؤثر في العديد من المجالات العلمية الأخرى"، مشيرا إلى أن "الهدف الأول لأمريكا هو حرمان إيران من امتلاك صناعة نووية، حتى تبقى بحاجة إليها، الردّ الإيراني على هذا الهراء الأمريكي واضح وصريح: لن تستطيعوا فعل شيء، ولن يكون بمقدوركم ارتكاب أي حماقة في هذا الشأن".

وقال خامنئي: "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة مذهلة ومروّعة. لقد بلغ الانحطاط بهذا الكيان أن يقتل الناس لا بالقنابل فحسب، بل حتى بالرصاص، أيّ قدر من الدناءة والخسة والشر يمكن أن يجتمع في هؤلاء؟".

وأضاف: "أمريكا شريكة في هذه الجرائم، ويجب أن تُطرد من المنطقة. والحكومات الإسلامية اليوم تتحمل مسؤولية كبرى تجاه قضية فلسطين، اليوم ليس وقت المجاملة أو المراعاة أو الحياد، اليوم ليس وقت الصمت".