كوريا الجنوبية: الخطوات ضد المسافرين الصينيين تستند لأسس علمية وموضوعية

قال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو سوك، إن خطوات الحكومة لتعزيز الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، التي تستهدف المسافرين القادمين من الصين، تعتمد على أسس "علمية وموضوعية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المتحدث القول إن حكومة كوريا الجنوبية شاركت المعلومات مع المجتمع الدولي بشفافية، كما أنها تتواصل مع الصين، مضيفا أن كوريا الجنوبية أبلغت الصين بموقفها عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث أن كوريا الجنوبية والصين سوف تستمران في التواصل بشأن هذا الأمر.

وكانت الصين قد أعلنت اليوم الثلاثاء وقف إصدار تأشيرات السفر قصيرة الأجل للمواطنين الكوريين الجنوبيين، وذلك ردا على القيود التي فرضتها سول على الصينيين لدى دخولهم البلاد، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.