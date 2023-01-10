التعليم توجه تعليمات لطلاب أولى وثانية ثانوي قبل بدء امتحانات نصف العام السبت المقبل

أصدرت المدارس الثانوية تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل بدء امتحانات نصف العام 14 يناير الجاري؛ لتجنب غلق منصة الامتحانات swift assess الموجودة على التابلت جديدة قبل الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.

قالت المدارس إنه يمنع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها يؤدى إلى الخروج من الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من المنصة ولن يستطيع الطالب الدخول عليها مرة أخرى ولن تفتح من جديد، كما أنه يمنع أيضا فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو محاولة التهكير لجهاز التابلت.

وحذرت المدارس الطلاب من الخروج من المنصة لأي سبب لأنها ستغلق ولن تسمح بالدخول مرة أخرى، كما يحظر استخدام برنامج "جيو جيبرا" الموجود على التابلت أو تغيير التابلت إلى الشاشة السوداء، أو إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة على التابلت الخاص بالتنقل بخطوة للخلف، وبه شكل مربع ودائرة، وعلى كل طالب غير إعدادات هذا الشريط للسحب استعادتها مرة أخرى ليظهر أسفل الشاشة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15%.