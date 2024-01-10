ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة داخل 3 مصانع بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، من ضبط 3 أطنان و165 كيلوجرام أسماك مدخنة "رنجة" فاسدة داخل 3 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية تكونت من الدكتور حمدي سلام، مدير الإدارة البيطرية بمركز المحلة الكبرى، والدكتورة نسرين عبدالله العريني، الطبيبة بقسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالإدارة، وتم خلالها المرور على أكبر مصانع الرنجة بالمحلة الكبرى في نطاق قرى "بلقينا، المعتمدية، سندسيس، والجابرية"، بالاشتراك مع تموين مركز المحلة الكبرى.

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 3 أطنان و165 كيلوجرام أسماك مدخنة "رنجة" فاسدة داخل 3 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها.

وتحرير 3 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.