الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 5625 شاحنة مساعدات من الهلال المصري عبر معبر رفح

قالت ‎جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت 5625 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر الماضي وحتى تاريخ 6 يناير الجاري.



وأضافت في بيان، أن الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.



وبلغ إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات 3833 شاحنة، فيما تم تسليم عدد 1792 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.



وبلغ عدد سيارات الإسعاف التي تسلمتها الجمعية 88 سيارة، حيث تم توزيعها وفقا لآلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وأكدت أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.

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ولفتت إلى الهلال الأحمر الفلسطيني سلم خلال الفترة المذكورة ما نسبته 66.5 بالمئة من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشئون الاجتماعية وحوالي 20 بالمئة للأونروا ومؤسسات أخرى.



أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية، فقد سلمت الجمعية حوالي 62 بالمئة من المس