انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية في المنيا

انهار منزل بالطوب اللبن مكون طابقين، اليوم، دون خسائر بشرية بمدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانهيار عقار بشارع محمد بدوي دون أضرار بشرية.

على الفور انتقل فريق الحماية المدنية والإسعاف والأمن إلى موقع العقار، وتبين من المعاينة والتحريات، انهيار عقار بمدينة المنيا، نتيجة خلل بالسلم الداخلي للمنزل، دون أضرار بشرية، وأن العقار مبني بالطوب اللبن، على مساحة 174 مترا، مكون من طابقين، ولا يمثل خطورة على المنازل المجاورة بالشارع.

وتحت إشراف الوحدة المحلية لمركز المنيا، أخلي العقار من السكان وتم فصل المرافق، بمعرفة المختصين، كما فرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين بمعرفة الشرطة وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإعداد تقرير عن الواقعة.