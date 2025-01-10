الدفع بمعدات سيارات شفط وكسح لإزالة تجمعات مياه الأمطار بطور سيناء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء عن الدفع بمعدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار لإزالة آثار تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار التي تساقطت صباح اليوم الجمعة.

وأوضح علي حمادة، رئيس مدينة الطور، أنه تم توجيه معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية نحو نقاط تجمع المياه، ورفعها من الشوارع لضمان عدم تأثيرها على حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بمتابعة أعمال شفط المياه بشكل ميداني من كافة الشوارع والطرق الرئيسية لضمان سيولة المرور أمام المواطنين.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم بالفعل إزالة تجمعات المياه من عدة مناطق، منها بدر طريق الشهيد أحمد حمدي بحي بدر، شوارع حي النصر، وشارع بير أبو كلام من مجمع المصالح حتى محطة الوقود، وجارٍ العمل على إزالة المياه في باقي المناطق التي تشهد تجمعات.

وأكد حمادة أنه تم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد فرق العمل المتخصصة لمجابهة الأزمات في الشوارع والطرق الدولية التابعة للمدينة، للتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن الطقس السيئ.

وكانت مدينة طور سيناء، شهدت صباح اليوم تساقط أمطار متوسطة، مما دفع المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمتابعة تطورات الطقس في كافة المدن