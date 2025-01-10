تشهد العاصمة العمانية مسقط فعاليات "ليالي مسقط 2024" في 7 مواقع ساحرة بمحافظة الآسرة، لتقدم مزيجا من الأنشطة الترفيهية والسياحية التي تجذب الزوار من جميع الأعمار.

وجاءت المواقع السبعة التي تشهد فعاليات ليالي مسقط كالتالي "متنزة القرم الطبيعي، ومتنزة العامرات العام، ومتنزة النسيم العام، والجمعية العمانية للسيارات، ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والفعاليات الشاطئية في سور آل حديد، ووادي الخوض"، إلى جانب عدد الفعاليات في المراكز الثقافية، والمستمرة حتى 21 يناير 2025 الجاري.

يشارك في فعاليات المهرجان أكثر من 700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وعدد من الأسر المنتجة، التي تقوم بعرض منتجاتها وخدماتها أمام الزوار.

وكان لبلدية مسقط دور فعال حيث عينت أكثر من 500 باحث عن عمل في كل المواقع التي تستضيف فعاليات وأنشطة المهرجان للمساعدة؛ بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في إنجاح الفعاليات المجتمعية.