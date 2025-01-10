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يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي أمام فريق ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، اليوم، الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويحضر الاجتماع من الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة وكرم عطا الإداريين بالفريق، وعلاء صلاح الدين، المنسق الأمني، بالإضافة إلى ممثلي فريق ستاد أبيدجان ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة وزي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا، السبت، على ملعب فليكيس بواني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في الواحدة والنصف ظهرا، ويتحدث خلاله كولر والشناوي عن استعدادات الأهلي للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبيدجان أمس الخميس برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المركز الأول برصيد 8 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.