منتدى نوت بمهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش قضية التحرش

تناول منتدى نوت لقضايا المرأة، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قضية التحرش تحت عنوان "التحرش إلى أين"، من خلال قصص وتجارب الناجيات من التحرش، ومن خلال أفلام أو حوادث وقعت للنساء والفتيات، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك توعية ومقاومة ورفض لهذه الظاهرة، وآليات قانونية لتشديد العقوبات على هذه الجريمة.

وتناول المنتدى، أكثر من قصة وتجارب سينمائية طرحت هذه القضية، وتحدثت المخرجة أميرة خليفة، مخرجة فيلم "ليل" الذي عُرض خلال المهرجان، عن أزمة المجتمع القبلي المحافظ الذي يؤدي إلى انتشار هذه القضية، مؤكدة أنها عملت في الأرياف ووجدت أن الرجل يستطيع أن يفعل كل ما يريد ولا أحد يستطيع أن يتحدث معه أو يراجعه أو يعاقبه.

وأشارت إلى أن فيلمها "ليل" تناول هذه المسألة، وحين كانت تتحدث مع سيدات، كنّ يقلن: "عيب لا تقولي إنك تعرضتِ للتحرش"، خوفًا من الوصم.

وتساءلت: "هل الآن أستطيع أن أعترف أنني تعرضت للتحرش؟ هل أستطيع الدفاع عن نفسي؟ هل أستطيع أن أصنع مساحتي الآمنة؟"، وكانت الإجابة: "نعم".

وقالت الدكتورة عزة كامل، مدير منتدى نوت، ونائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إن "السلطة الممنوحة للذكر منذ نشأته تكبر مع الوقت وتعطيه وهمًا بالاستحقاق، ثم نجد مشكلة الوصم؛ فالبنت تخاف من الوصم وأن يُقال إنها بتصرفاتها أو ملابسها هي التي دفعت الرجل وشجعته على التحرش بها".

وأكدت أن التحرش يحدث للجميع، ولا فارق بين فتاة صغيرة أو سيدة كبيرة، أو بين بنت محجبة أو حتى منتقبة، مشيرة إلى أن الموضوع لا علاقة له بالكبت الجنسي؛ فهناك رجال متزوجون ويتحرشون، ولا علاقة له بالدين؛ فهناك متدينون يمارسون التحرش من مختلف الأديان.

ولفتت إلى أن "التحرش بدأ في أماكن العمل من خلال استغلال البعض للنفوذ والسلطة، فالضحية لن تستطيع أن تتحدث وإلا تتعرض للطرد، ولو طالبت أهلها بتحرير محضر في القسم، يرفضون خوفًا من الوصم والفضيحة".

وقالت الدكتورة عزة كامل: "في 2014، حين حصلت أزمة فتاة التحرير، حرصنا أن تكون هناك مواد في القانون تُجرم التحرش، سواء اللفظي أو الجنسي".

وتحدث أحد الحضور عن التحرش الإلكتروني، وكذلك التنمر، وهو نوع من أنواع التحرش، كما عرض مسألة تحرش السيدات والبنات بالرجال، موضحًا أنها موجودة لكنها قليلة، ورغم ذلك يجب الاعتراف بها.

ولفتت عزة كامل إلى أن هناك إحصاءات ودراسات تؤكد أن 99% من حوادث التحرش تقع ضد النساء، ويحدث في دوائر قريبة وآمنة، داخل بيتها، وهناك حكايات وقصص تتحدث عن هذا الموضوع، وقد لا يكون كثيرًا، لكنه موجود، ولا علاقة له بالدين أو نسبة الالتزام الديني.

وقدم أحد الحضور مداخلة حول علاقة التحرش بالتربية وخلق مساحة أمان داخل البيت، مشيرًا إلى أن التربية الصارمة أحيانًا تؤدي إلى أزمة، وقال إنه يجب أن يكون هناك تفهم بين الأسرة والأبناء، وشدد على أن التربية الجنسية مهمة جدًا في المدارس.

وتحدثت سيدة عن تجربة ابنتها في المرحلة الابتدائية، حيث تعرضت لتحرش من أحد الأشخاص؛ ما أدى بعد ذلك إلى أزمة نفسية كبيرة لها، حيث تركت تمارين وأنشطة كثيرة بسبب هذا الأمر، موضحة أنها تحاول إقناعها بأنها يومًا ما ستخطب وتتزوج ويجب أن تتفهم ذلك، لكنها ترفض تمامًا فكرة أن يقترب شخص منها.

وتحدثت عزة كامل عن فكرة استهداف الأطفال وتسميم عقولهم، وقالت إن هناك خطورة من التقنيات الحديثة، ويجب مراقبة الإنترنت حتى يحميهم من المواقع المشبوهة، وخاصة "الدارك ويب" والمواقع التي تستغل الأطفال وتتاجر بالجرائم المختلفة، وأكدت ضرورة تشديد العقوبة على المتحرشين، والتي تصل إلى 5 سنوات سجن.

وتحدثت أميرة عن فكرة الاستحقاق والخوف، مشيرة إلى واقعة تحرش وابتزاز للأطفال في أحد المدارس، ورفض أولياء الأمور الاعتراف بالمشكلة حتى لا يتم وصم أبنائهم، وكذلك حوادث العمال الذين اعتدوا على بعض التلاميذ.

وشدد الحضور، على أنه يجب تصديق الناجيات اللاتي تعرضن لتجربة تحرش وقررن الشكوى أو الحكي، لتقليل الأثر النفسي السيئ للتجربة، ومقاومة ومنع الظاهرة من التكرار.