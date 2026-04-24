رئيس الرقابة المالية يستقبل الرئيس الجديد للبورصة عقب تعيينه بقرار مدبولي

إسلام عزام يهنئ عمر رضوان ويؤكد أهمية التنسيق لدعم خطط تطوير سوق رأس المال

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم، الأستاذ عمر رضوان، الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية، الذي صدر اليوم قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر اللقاء عدد من قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

وقدّم عزام التهنئة للرئيس الجديد للبورصة، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك لدعم خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز الكفاءة والتنافسية بمختلف القطاعات المرتبطة.

وأكد عزام ضرورة العمل على مراعاة استقرار السوق وحماية المتعاملين، والسعي لإدخال أدوات مالية واستحداث منتجات جديدة تساهم في رفع مستويات التداول وتطوير أداء سوق المال.