مقتل طالب على يد زميله في المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان

لقى طالب بالفرقة الأولى في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، مصرعه بعد أن طعنه زميل له داخل حرم المعهد.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مستشفى الغندور التخصصي بالعاشر من رمضان بوصول الطالب "خالد" البالغ من العمر 19 عامًا، مصابًا بجرح نافذ في الرئة، وأجريت إالإسعافات الأولية له وعملية جراحية، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث يعود لخلافات سابقة بين المجني عليه وزميله الذي طعنه بسلاح أبيض عقب انتهاء امتحان إحدى المواد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث، كما تم إصدار أمر بضبط المتهم وسلاح الجريمة.