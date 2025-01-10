تحصين 12 ألف رأس ماشية وطيور في حملة بيطرية مجانية بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القوافل البيطرية العلاجية المجانية، للتحصين والكشف على رؤوس الماشية والدواجن ومقاومة الأمراض، والتي بلغت أكثر من 12 ألف حالة. وتقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

وأكد المحافظ أن الدولة توفر جميع أشكال الدعم اللازم لتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال إطلاق القوافل المجانية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما أشار محافظ الدقهلية إلى تضافر الجهود والتعاون بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين في مختلف أنحاء المحافظة. كما شدد على أهمية التوعية لأصحاب رؤوس الماشية بضرورة المشاركة في الحملة وسرعة تحصين الحيوانات.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن أعمال التحصين والكشف التي جرت في جميع الوحدات البيطرية بالمحافظة خلال أسبوع شملت علاج 2331 رأس ماشية وأبقار وأغنام وماعز ودواب، بالإضافة إلى تحصين 1951 ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، و1116 ضد حمى الثلاثة أيام، كما تم الكشف وعلاج 7180 من الطيور.

وأضاف أن الحملة شملت التحصين والكشف والعلاج لرؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والطيور باستخدام أشعة السونار، بالإضافة إلى التلقيح الاصطناعي. كما تقوم مديرية الطب البيطري بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية.

وفي السياق ذاته، عقدت المديرية 70 ندوة إرشادية استفاد منها 1350 مواطنًا، من خلال لجان الإرشاد بالمديرية التي تهدف إلى توعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية وأهمية التحصين ضد مختلف الأمراض.