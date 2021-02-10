محامي ترامب يدافع عن أداء كاستور خلال المحاكمة: لم يكن مستعدا للمرافعة

دافع محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ديفيد شوين، عن المرافعة التي قدمها زميله بروس كاستور ، خلال الجلسة الافتتاحية لمحاكمة ترامب التي عقدت في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بعدما تعرض كاستور لسيل من الانتقادات اللاذعة من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وقال شوين في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن زميله في فريق الدفاع بروس كاستور، لم يخطط لبدء مرافعته أمس الثلاثاء، مؤكدا "نحن فريق دفاعي نتحلى بالقدرة"، وتابع: "لذا أنا متأكد من أننا سنستعد جيدا مستقبلا وسنبلي بلاءً حسنا في هذه القضية".

وجاءت تعليقات شوين بعدما أثارت مرافعة بروس كاستور محامي ترامب سخرية أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين، في اليوم الأول من محاكمة ترامب التاريخية بتهمة "التحريض على التمرد"، بسبب الهجوم الدموي الذي شنه حشد من أنصاره على مبني الكونجرس في 6 يناير الماضى، وفقا لموقع "ذا هيل" الاخباري الأمريكي.

بدوره، انتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي بيل كاسيدي، أمس الثلاثاء، المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن ترامب، واصفا إياها بالـ"عشوائية"، قائلا أن ممثلي الإدعاء الديمقراطيين قدموا حججا أكثر إقناعا.

وقال السيناتور كاسيدي: "لقد قلت أنني سأكون محايدا، وأي شخص يستمع إلى الحجج التي سلط الضوء عليها ممثلي الإدعاء الديمقراطيين، سيدرك أنها كانت منظمة، وتستند على كافة الأسس الدستورية الحالية والسابقة".

وأضاف: "لقد قدموا سببا مقناعا". وتابع: "فريق الدفاع عن ترامب كان عشوائيا".

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جون كورنين إن "المحامي تكلم من دون أن يقول شيئاً"، مضيفا: "لقد سمعت الكثير من المحامين يترافعون ولم يكن من أفضلهم".

بدورها، أعربت السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي عن "صدمتها" من أداء المحامي، وقالت "لم أفهم إلى أين يريد الوصول".

ولدى خروجهم من قاعة مجلس الشيوخ لم يتردد الأعضاء الديمقراطيون في السخرية من المرافعة الاستهلالية للمحامي.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال: "سأعيد قراءة النص لمعرفة ما إذا كنت سأتمكن من العثور على فقرة واحدة متماسكة".

يشار إلي أن إدانة ترامب تحتاج إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعين على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 سيناتور، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.