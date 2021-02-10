 مستشارة ألمانيا تقترح منح أولوية أكبر في تطعيم كورونا للمعلمين والمربين - بوابة الشروق
الأربعاء 10 فبراير 2021 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

مستشارة ألمانيا تقترح منح أولوية أكبر في تطعيم كورونا للمعلمين والمربين

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 5:50 م

اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منح أولوية أكبر للمعلمين والمربين في التطعيم ضد كورونا.

جاء ذلك خلال المشاورات التي بدأتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية قبل وقت قصير من بعد ظهر اليوم الأربعاء حيث تبحث ميركل ورؤساء حكومات الولايات متابعة مكافحة وباء كورونا في الفترة القادمة.

وبحسب معلومات وردت إلى وكالة (د.ب.أ) من مشاركين في المشاورات، اقترحت ميركل إجراء مراجعة في هذا الشأن.

وقال المشاركون إن ميركل ذكرت أن المربين بالذات لا تتوافر لديهم إمكانية للحفاظ على مسافة التباعد المكاني المطلوبة، وذلك في إشارة إلى قرب فتح المدارس، مضيفة أنه يجب لهذا السبب مراجعة متى يمكن إلحاق المربين والمعلمين في ترتيب الأولويات بحيث يمكنهم تلقي اللقاح قريبا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك