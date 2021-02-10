كبيرة خبراء صندوق النقد: الصندوق قلق من حالة الرضا في أسواق المال

قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يرى توسعا في تقييمات الأصول ومبالغة في تقدير الأصول الخطرة، مع اعتماد الأسواق على استمرار السياسات النقدية الداعمة، وتوقع أفضل السيناريوهات بالنسبة لتراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت جوبيناث خلال مشاركتها في منتدى عبر الإنترنت نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن مصر، التي يعتمد اقتصادها على السياحة، "تعاملت، في الواقع، مع الأزمة أفضل من دول كثيرة" تضررت بشدة من أزمة كورونا.

وأوضحت أنه إذا صدر أي تصريح عن مسؤول كبير في أي بنك مركزي بشأن ما سيحدث للسياسة النقدية، يخالف التوقعات، فقد تتعرض الأسواق لموجة جديدة من الاضطرابات، وقد يمثل ذلك مشكلة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوبيناث القول إنه مع اقتراب أسعار الفائدة في معظم البلدان من الصفر، فإن السياسة النقدية تعتمد إلى حد كبير على شراء الأصول التي تعد أداة أكثر حدة ولها حدودها للسياسة النقدية.

وأضافت أن أسعار الأصول المالية حاليا تعكس توقع تحسن أوضاع الجائحة فقط مع توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحدوث انتعاش اقتصادي قوي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وحذرت مسؤولة صندوق النقد من أنه في حين قد تبدأ المخاطر المالية في الاقتصادات المتقدمة، فإنها قد تنتقل على نطاق واسع إلى الاقتصادات الصاعدة والنامية.