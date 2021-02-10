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بريطانيا: من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن خطط العطلة الصيفية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 9:22 م

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم السماح للأفراد بقضاء عطلة الصيف في الخارج أو في المملكة المتحدة.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن ذلك يأتي بعد تصريح وزير النقل البريطاني جرانت شابس، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن الناس لا يجب أن يقوموا بالحجز لقضاء عطلة الصيف سواء في الداخل أو الخارج.

وقال جونسون، في تصريح اليوم، "أخشى أن يكون من السابق لأوانه أن يتأكد الناس مما سنكون قادرين على فعله هذا الصيف".. وتعهد بالإعلان عن المزيد من التفاصيل اعتبارا من 22 فبراير الجاري.

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