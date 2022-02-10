بولندا تسجل 41 ألفا و679 إصابة جديدة و310 حالات وفاة بكورونا

سجلت بولندا، 41 ألفا و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 310 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و258 ألفا و785 إصابة، والوفيات إلى 107 آلاف و204 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 52 مليونا و116 ألفا و952 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.