أستاذة حضارة إسلامية: الخطاب القرآني بمكة ركز على الأنبياء ولم يكن للمرأة دور كبير في الدعوة

قالت الدكتورة فوزية العشماوي أستاذة اللغة العربية والحضارة الإسلامية بجامعة جنيف في سويسرا، إن الخطاب القرآني كان دعويًّا في فترة الرسول بمكة المكرمة، وكانت دور المرأة في الظل خلف الرجل، موضحة أن الخطاب القرآني في مكة كان يركز على قصص الأنبياء ولم يكن للمرأة دور كبيرة في الدعوة.

وأضافت خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، أنّ أهل المدينة التفوا حول الرسول وكانت لديهم تعددية ثقافية وأصبحت المرأة بجوار الرجل بعد أن كانت في الظل خلال الفترة المكية، مشيرة إلى أن الآيات القرآنية وضعت المرأة بجوار الرجل بعد الهجرة النبوية.

واستكملت: "المرأة بعد الهجرة النبوية أصبح لها مكانة وتشريع يختص بها، وأصبحت المرأة البطلة في عدد من سور القرآن الكريم بعد الهجرة النبوية"، موضحة أنه قديما كان الدين والتفسير حكر على الرجال والمرأة لم يكن لها حقوق كثيرة في العهود القديمة.