وزير الخارجية الألماني يلتزم بموقف يتسم بالتحفظ إزاء عواقب صادرات الأسلحة لإسرائيل

التزم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بموقف يتسم بالتحفظ حول ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على إيران ستؤثر على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وخلال زيارته للقاهرة، في مستهل أول جولة له في الشرق الأوسط -بعد ساعات من استهداف عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية لمواقع نووية وقيادات عسكرية في إيران- قال فاديفول إن مجلس الأمن الاتحادي الألماني سيأخذ وقته في مناقشة المسألة، وأضاف "لكنني لا أتوقع اتخاذ أي قرارات واسعة النطاق على المدى القصير."

وخلال الأسابيع الأخيرة، تكررت دعوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لوقف شحنات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومع ذلك، يرفض التحالف المسيحي المنتمي إليه فاديفول حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.

وفي أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 مايو 2025، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، وذلك بحسب رد حديث من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة في البرلمان الألماني.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة قد وافقت على تصدير أسلحة لإسرائيل في الأسابيع الأولى من ولايتها، أو حجم تلك الصادرات.