 ميدو: حالة الأهلي الفنية تحتاج تدخل الأمم المتحدة.. مش قرار رابطة - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ميدو: حالة الأهلي الفنية تحتاج تدخل الأمم المتحدة.. مش قرار رابطة

 الشروق
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 11:31 ص

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، انتقادات للحالة الفنية لفريق الأهلي خلال الموسم الجاري، وذلك بعد تعادله مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من دوري نايل.

وعبّر ميدو عن استغرابه من اعتبار الأهلي منافسًا قويًا على البطولات هذا الموسم رغم التراجع الواضح في الأداء، خاصة على المستوى الدفاعي، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني فنيًا بشكل يستدعي "حلولًا جذرية"، على حد وصفه.

وكتب ميدو عبر صفحته على موقع إكس : "الحالة الفنية لفريق الأهلي السنة دي محتاجة تدخل الأمم المتحدة مش قرار من رابطة الأندية!! هتعملوها إزاي دي بقى"..


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك