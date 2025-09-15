وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، انتقادات للحالة الفنية لفريق الأهلي خلال الموسم الجاري، وذلك بعد تعادله مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من دوري نايل.

وعبّر ميدو عن استغرابه من اعتبار الأهلي منافسًا قويًا على البطولات هذا الموسم رغم التراجع الواضح في الأداء، خاصة على المستوى الدفاعي، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني فنيًا بشكل يستدعي "حلولًا جذرية"، على حد وصفه.

وكتب ميدو عبر صفحته على موقع إكس : "الحالة الفنية لفريق الأهلي السنة دي محتاجة تدخل الأمم المتحدة مش قرار من رابطة الأندية!! هتعملوها إزاي دي بقى"..