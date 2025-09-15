اقتراب معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد ختام بورصة وول ستريت من مستوياتها القياسية

صعدت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما أغلقت بورصة "وول ستريت" تداولات الأسبوع الماضي بالقرب من مستوياتها القياسية.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 26505.18 نقطة، كما صعد مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3878.57 نقطة.

وتزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، حيث ذكر محللون أن بيانات أغسطس الماضي ليست قوية بما يكفي لتعكس نموا مستداما، خاصة مع الأضرار الناتجة عن السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.4%، كما زاد الناتج الصناعي بنسبة 5.2%.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8836.50 نقطة.

كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4% ليصل إلى 3409.94 نقطة.

وأُغلقت الأسواق اليابانية اليوم الاثنين بمناسبة عطلة وطنية في اليابان.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع الماضي على تباين في جلسة الجمعة، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.18 نقاط، أي بنسبة أقل من 0.1%، ليصل إلى 6584.29 نقطة.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 273.78 نقطة، أي 0.6%، ليصل إلى 45834.22 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بواقع 98.03 نقاط، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 22141.10 نقطة.

وتعود الارتفاعات الأخيرة للتوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة هذا العام خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، ما يعني أنه في حال عدم تنفيذ تخفيضات بأسعار الفائدة، فقد تتراجع الأسواق بفعل خيبة الأمل.

وفي سوق السندات، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات جزئيا بعد التراجع الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث ارتفع إلى 4.06% الجمعة، مقارنة بـ 4.01% في ختام تعاملات الخميس.

وفي أسواق الطاقة صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 42 سنتا ليصل إلى 63.11 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 41 سنتا ليصل إلى 67.40 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.45 ين من 147.65 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1730 دولار من 1.1732 دولار.