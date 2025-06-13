الناتو يوقع اتفاقية مع الأردن لافتتاح أول ممثلية له بالشرق الأوسط

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بموجب الاتفاقية سيستضيف الأردن أول مكتب اتصال دبلوماسي للحلف في الشرق الأوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجمعة، توقيع اتفاقية مع الأردن لإنشاء أول مكتب اتصال دبلوماسي للحلف في الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن الحلف أن الناتو والأردن وقعا أمس الخميس على الاتفاقية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الأردني السفير المعتمد لدى حلف الناتو يوسف البطاينة، وعن الحلف المُمثل الخاص للجوار الجنوبي خافيير كولومينا.

يشار إلى أن قرار افتتاح أول مكتب دبلوماسي للناتو في الشرق الأوسط، أُعلن خلال قمة الحلف في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوليو 2024.

ويعكس القرار هدف زعماء الحلفاء المتمثل في تعزيز نهج حلف شمال الأطلسي تجاه جواره الجنوبي وزيادة حضور التحالف وظهوره في المنطقة.

ومن المقرر افتتاح المكتب بعد وقت قصير من توقيع الاتفاقية.