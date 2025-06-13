أكد خوسيه ريبييرو، مدرب الأهلي، أنه يملك التشكيلة المناسبة لمواجهة إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ريبييرو في تصريحات عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "بالتأكيد لدي التشكيل المناسب لهذه المباراة، أعتقد ذلك إنهم قادمون من أسلوب لعب مختلف تمامًا، إنهم قادمون من ثلاث سنوات مع مارسيل كولر، حيث سعوا للعب مباريات أكثر مباشرة، وخلق فرص لعب باستخدام التمريرات للوصول إلى خط الدفاع، والأهم من ذلك، اللعب على الأطراف، إنه نوع كرة القدم الذي تراه في شمال إفريقيا، إنه يعتمد على الأجنحة، والبحث عن اللعب الفردي والعرضيات، أو ببساطة التعمق، والبحث عن ظهير وإرسال عرضية إلى منطقة الجزاء مع الكثير من اللاعبين، والهدف هو شيئًا فشيئًا، وليس دفعة واحدة".

وأضاف: "ضمهم إلى الفريق الذي نريد رؤيته خلال بضعة أشهر، من الواضح أنه الآن مع كأس العالم، لا يوجد وقت للفريق للعب بالطريقة التي نريدها بالضبط، سنحاول أن نجعله فريقًا أفضل مما كان عليه على المدى القصير، دون الحاجة إلى تغييره بالكامل".

وأكمل: "على هؤلاء اللاعبين الجدد التأقلم بسرعة، لكنهم يبدأون حقبة جديدة، كغيرهم، مع طاقم تدريبي جديد، معظم اللاعبين الذين تعاقدنا معهم كانوا مع الفريق بالفعل، مثل تريزيجيه وبيكهام وحمدي فتحي، وهذا أمرٌ نستحقه، لاعبو هذا المستوى يستوعبون الأمور بسرعة، ولا يحتاجون إلى ستة أشهر لفهم المطلوب".

وأنهى ريبييرو حديثه بالإجابة على كيفية جذب الأهلي للاعبين الجدد قائلًا: "ما هو النادي؟ لا يأتي الناس إلى الأهلي من أجل كأس العالم للأندية، بل لأنه نادٍ جذاب، لدينا رؤية أوروبية، لدينا دوريات جيدة وأندية تنافسية على جميع المستويات، بما في ذلك المالية، والأهلي واحد منها، إذا نظرت إلى تاريخ كرة القدم، ستجد أن اسم الأهلي مكتوب بأحرف كبيرة".