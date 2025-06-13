مدرب يوفنتوس: سنخوض مونديال الأندية بعقلية الفوز

قال الكرواتي إيجور تيودور مدرب يوفنتوس اليوم الجمعة، إنه على الرغم من أن النادي الإيطالي ليس من بين الفرق المرشحة للفوز بمونديال الأندية، فإنه شعاره هو "اللعب دائما من أجل الفوز"، ولذلك سيسافر إلى الولايات المتحدة "لبذل قصارى جهده" في هذه البطولة بصيغتها الجديدة.

وقال المدرب في مقابلة مع قنوات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يوفنتوس نادٍ يلعب دائما من أجل الفوز. نذهب إلى هناك لنبذل قصارى جهدنا ونكافح مباراة تلو الأخرى".

وعقب شكوك استمرت على مدار أسابيع، جدد يوفنتوس هذا الأسبوع الثقة في تيودور ليستمر في تدريب الفريق في كأس العالم للأندية والموسم المقبل. وفي غياب إعلان رسمي، كشف المدير العام الجديد للنادي، الفرنسي داميان كومولي، عن ذلك خلال تقديمه.

وأنقذ وصول تيودور، قبل تسع مباريات من نهاية الموسم بعد إقالة تياجو موتا، موسم اليوفي وقاد فريق "السيدة العجوز" للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد قال المدرب الكرواتي خلال المقابلة: "أشعر أنني في المكان المناسب. عندما يسألني الناس، أجيب كالتالي: أشعر أنني على ما يرام وبحافزية وحماس، وأنني محاطا بأشخاص أصحاب كفاءة عالية، يحبونني أيضا، ويرغبون في بذل قصارى جهدهم. أشعر أيضا بالسعادة والفخر".

ويعرف تيودور النادي الإيطالي جيدا، فقد لعب في صفوفه ثمانية مواسم.

وأضاف: "اليوفي نادٍ مميز. ولا سيما بفضل ثقافة العمل التي طالما شكلت أساس النادي. هناك استعداد لتقديم تضحيات يومية، والمرونة قبل كل شيء، والرغبة الدائمة في تقديم أفضل ما لديك. هذا ما يمثله يوفنتوس، بالإضافة إلى كونه نادٍ رابح".

ويبرز من بين أفضل لاعبي الفريق الذي يقوده تلتركي كينان يلدز، الملقب في تورينو بـ"ديل بييرو الجديد"، وعنه قال المدرب: "إنه من أولئك اللاعبين الذين يصنعون الفارق. يندر وجود لاعبين مثله، فهو مزيج من الرقم 10 والرقم 9. لديه القدرة على التسجيل وتمكين البقية من اللعب. إنهم لاعبون نادرون. لديه موهبة لا تظهر بسهولة من الخارج: عقليته".

من المقرر أن يسافر يوفنتوس إلى الولايات المتحدة يوم السبت 14 يونيو/حزيران، للتحضير لظهوره الأول في مباراة أمام العين الإماراتي مساء يوم 18 من نفس الشهر.