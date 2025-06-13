الاتحاد الأوروبي يقدم لأوكرانيا مليار يورو ضمن حزمة مساعدات كبرى من مجموعة السبع

حول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مليار يورو إضافي "1.2 مليار دولار" إلى أوكرانيا، ضمن حزمة مساعدات كبرى تعهدت بها مجموعة السبع، التي تضم أبرز الاقتصادات الديمقراطية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على موقع إكس: "نحن إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل".

يُذكر أن هذا المبلغ عبارة عن قرض سيتم سداده باستخدام الفوائد المتحصلة من الأرصدة الروسية الحكومية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم مجموعة السبع تقديم إجمالي نحو 45 مليار يورو في شكل دفعات مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول عام 2027.

يساهم الاتحاد الأوروبي بما قيمته 18.1 مليار يورو من هذا المبلغ، ومع تحويل الدفعة الأخيرة، ترتفع مساهمة الاتحاد الأوروبي هذا العام حتى الآن إلى 7 مليارات يورو.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة السبع -التي تضم كندا، والولايات المتحدة وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، واليابان، والاتحاد الأوروبي- في قمتها المقبلة في كندا ابتداء من بعد غد الأحد.