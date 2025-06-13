قمصان: زيزو يمكنه كتابة التاريخ مع الأهلي

يرى سامي قمصان، مدرب الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر يمكنه كتابة التاريخ بالأخص بعد انضمامه بشكل رسمي.

وقال سامي قمصان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "لا نستطيع أن نغفل ما قدمه كولر مع الأهلي، حقق بطولات كبيرة، وفي النادي لا أحد ينسى فضل كولر".

وأضاف: "ما حدث في الموسم الأخير لكولر وارد أن يحدث لأي مدرب مثلما رأينا مع أنشيلوتي في ريال مدريد وجوارديولا في مانشستر سيتي".

وأكمل قمصان: "كولر كان يسمع لي وطبيعي أن المدير الفني يستمع لأراء الجهاز المعاون".

وبسؤاله عن هل توقع انضمام زيزو للأهلي؟، رد قمصان، قائلًا: "تمنيت أن يكون في الأهلي، وما حدث وارد في كرة القدم، لاعب مميز، وإضافة قوية، ويمكنه كتابة التاريخ مع الأهلي".