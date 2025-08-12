13 شهيدا بينهم 8 من منتظري المساعدات في قصف للاحتلال على قطاع غزة

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن خمسة شهداء ارتقوا جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بجوار صيدلية البشير في حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مستشفى السرايا الميداني استقبل نحو 30 إصابة من منتظري المساعدات شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,499 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.