وفاة طفل في قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، مساء اليوم الاثنين، عن وفاة الطفل محمد زكريا خضر (5 سنوات) بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 222 شهيدا، من بينهم 101 طفل.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.