أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنّه سيتمّ إصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعوضه بمجلس آخر، وذلك في ردّ على "تشكيك البعض'' في حلّ المجلس.

وقال سعيد - في فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس -''ليكن واضحا بأن هذا المجلس سيتم حله بمقتضي المرسوم الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء و تعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب أن تطهر ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، موضحا أن "من اشتم عليه رائحة الثراء والبذخ لا أجلس معه " ، مشددا على ضرورة تطهير البلاد ومن ثمة تحقيق مطالب الشعب التونسي .

وتابع: لدى ملفات كثيرة على الأموال التي تلقاها البعض والتي تفوق الخيال.