استعدادات مبكرة بأسوان للتعامل السريع مع تداعيات هطول الأمطار والسيول

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه في إطار استعدادات محافظة أسوان المبكرة للتعامل السريع مع أي تداعيات لهطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والاستفادة من الدروس السابقة، لاسيما في ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية، وهو الذي يستلزم العمل بروح الفريق الواحد والاستعداد المسبق والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة ومراجعة سيناريوهات العمل السابقة، لتلافى كافة أوجه القصور بها أثناء تنفيذ التدريب العملي المشترك صقر (93) لمجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع إدارة الدفاع الشعبي والعسكري والمقرر تنفيذه فى الفترة من 7 إلى 10 مارس القادم بمدينة أسوان الجديدة.

وكانت هذه أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التي نقلها اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، للجهات المشاركة بالمشروع أثناء تنفيذ البروفة العملية التي تم تنظيمها باصطفاف 240 معدة وسيارة ومركبة.

جاء ذلك بحضور العقيد أحمد مهدلي، نائب المستشار العسكري، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات والمديريات الخدمية والهيئات والشركات.

فيما أكد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، بأن توجيهات محافظ أسوان تشدد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة، وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب.

وأشار السكرتير العام لمحافظة أسوان إلى أنه تم إعطاء بعض التعليمات والملاحظات للجهات المشاركة خلال تفقد الاصطفاف لتلافيها أثناء البروفة العملية القادمة للظهور بالشكل النموذجي والمشرف في العرض النهائي لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم.