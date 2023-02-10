الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

تأكد بصورة نهائية غياب الرباعي إسلام أبو سليمة وزياد فرج وأسامة الجزار وحسام جريشة لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأحد 12 فبراير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع 18 من الدوري الممتاز .

ومن جانبه كشف الدكتور محمد عنان طبيب الفريق أن إسلام أبو سليمة يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة يغيب معه عن الملاعب لنحو إسبوعين فيما يعاني الثنائي أسامة الجزار وحسام جريشة من شد قوى بالعضلة الضامة يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف بينما تعرض زياد فرج لكدمة قوية بالركبة خلال خلال مباراة أورانج الودية التى أقيمت أول من أمس وانتهت بفوز المصري بثنائية نظيفة .

وأشار طبيب المصري إلى أن الجهاز الطبي يسابق الزمن من أجل لحاق مروان حمدي وإسلام عطية بمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة حيث يبذل الجميع جهود مكثفة ويخضع اللاعب مروان حمدي حاليا لبرنامج تأهيلي واستشفائي مكثف وذلك بعد اصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فيما يخضع اللاعب إسلام عطية لبرنامج تأهيلي أيضا وذلك بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال نفس المباراة الأمر الذى تسبب فى استبدال اللاعب مطلع الشوط الثاني.