غرفة السياحة: نفرة الحجاج إلى مزدلفة تسير بسلاسة والتزام تام من الشركات

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن عملية نفرة الحجاج المصريين من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة تسير بسلاسة ووفق الخطة التشغيلية الموضوعة، وسط التزام كامل من شركات السياحة وبتنسيق متواصل مع بعثة وزارة السياحة والآثار والسلطات السعودية.

وأوضحت الغرفة في بيان صحفي، أن لجان المتابعة الميدانية التابعة لها، وبالتعاون مع بعثة الوزارة، تتابع عن كثب مراحل تنفيذ مناسك الحج، للتأكد من تطبيق البرامج المعتمدة بدقة وفقًا للضوابط المنظمة وبما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

وأشارت لجنة السياحة الدينية بالغرفة إلى أن مرحلة النفرة من عرفات، وهي من أهم مراحل التصعيد في يوم الحج الأكبر، تتم في أجواء منظمة وآمنة، حيث التزمت الشركات بتوفير وسائل النقل المجهزة والمرخصة، ووجود المشرفين المرافقين للحجاج في كل مراحل التنقل، ما ساهم في انسيابية الحركة دون تسجيل أية مشكلات تُذكر.

وأكدت الغرفة أن فرق الدعم الفني واللوجستي التابعة لها تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ ستظل مفعلة حتى الانتهاء من كل مناسك الحج.

وفي ختام بيانها، أعربت غرفة السياحة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم موسم الحج هذا العام، مثمنة مستوى الخدمات المقدمة والتنسيق الوثيق مع الجانب المصري بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر.