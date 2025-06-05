- «المشروع X» يبدأ المنافسة برصيد يتخطى ٥٠ مليون جنيه.. و«ريستارت» يلاحقه بـ ١٦ مليون جنيه.. و«سيكو سيكو» يواصل تعزيز مكانته فى قائمة الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما بـ ١٨٢ مليون جنيه



- 7 أفلام مرشحة للعرض بعد انتهاء موسم الامتحانات منها «فى عز الظهر» و«أحمد وأحمد»

ينطلق موسم عيد الأضحى السينمائى، غدا بشكل رسمى، بدون إضافة أى أفلام جديدة، للأفلام الثلاثة المتاحة بالفعل فى دور العرض المصرية، وهى: «ريستارت» الذى طرح قبل 10 أيام من بداية الموسم، و«المشروع X» الذى طرح قبل العيد بأسبوعين، و«سيكو سيكو» الذى يستمر فى دور العرض منذ عيد الفطر الماضى، فيما تم ترحيل باقى الأفلام التى تم الانتهاء من تصويرها، ومن المقرر طرحها فى موسم الصيف إلى ما بعد امتحانات نهاية العام، خاصة الثانوية العامة، والتى تنطلق فى 15 يونيو الجارى وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن تحقق الأفلام الثلاثة المتنافسة إيرادات كبيرة خلال أسبوع العيد تضاف إلى رصيدها الذى تم تحقيقه بالفعل قبل العيد.

فيلم «المشروع X » استطاع منذ طرحه قبل أسبوعين، أن يحصد ٥٠ مليون جنيه، بما يوازى ٣٥٤ ألف و٧٠٠ تذكرة، ليدخل المنافسة فى أسبوع العيد، دون ضغوط كبيرة، بل بحثا عن مزيد من الإيرادات التى تضمن له الوقوف فى مكانة جيدة بين الأفلام الأعلى إيرادا كما اعتاد بطله كريم عبد العزيز فى غالبية أفلامه السابقة، والتى يتواجد بثلاثة منها فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، وهى «بيت الروبى» الذى يحتل المركز الثالث فى القائمة بـ 130 مليون جنيه، و«كيرة والجن» الذى يحتل المركز الخامس فى القائمة بـ 120 مليون جنيه، و«الفيل الأزرق» الذى يحتل المركز السابع فى القائمة بـ 103 ملايين جنيه، وبالتالى فالتحدى بالنسبة لكريم عبد العزيز أن يكسر أرقامه القياسية التى حققها من قبل وليس مجرد تحقيق إيرادات كبيرة، فى هذا الموسم.

فيلم «المشروع x» من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته الفنانون كريم عبد العزيز، وياسمين صبرى، وإياد نصار، وأحمد غزى، ومريم الجندى، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف أمير كرارة وماجد الكدوانى، ومصطفى غريب، وهنا الزاهد، وكريم محمود عبد العزيز، وتامر نبيل.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق حول شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار. يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُنى لهدف آخر أكثر غموضًا، وتم تصوير الفيلم فى تركيا، وإيطاليا، والسلفادور، إلى جانب مصر.

الفيلم الثانى هو «ريستارت» الذى يبدأ المنافسة الرسمية اليوم، بعد أن حقق خلال الأسبوع الماضى ١٦ مليونا و٥٣٥ ألف جنيه، بما يوازى ١١٥ ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمى جمال، وأحمد على، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهرى، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من الرومانسية، وقصته تدور حول «محمد» مهندس ويعمل فنى هواتف بسيطا، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا فى طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة «الجوكر»، وكيلا رقميا مريبا، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التى كانت تجمعها.

أما فيلم «سيكو سيكو»، والذى قررت شركات التوزيع استمراره فى موسم عيد الأضحى السينمائى، فيواصل حصد تعزيز مكانته التى حققها بالفعل على مدار الشهرين الماضيين، منذ طرحه فى موسم عيد الفطر الماضى، حيث تجاوزت إيراداته بعد 9 أسابيع عرض ١٨٢ مليون جنيه، بما يوازى مليونًا و٣٧٧ ألف تذكرة.

ويحتل «سيكو سيكو»، المركز الثانى فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، بعد أن كسر الرقم المسجل باسم فيلم «بيت الروبى» وهو 130 مليون جنيه، فيما يظل الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق - القاضية» يحافظ على صدارة القائمة بفارق كبير، حيث حقق وقت عرضه حوالى 260 مليون جنيه.

فيلم «سيكو سيكو» من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك فى بطولته عصام عمر، وطه دسوقى، وعلى صبحى، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، ويظهر خلال أحداثه ضيوف شرف بينهم باسم سمرة، وخالد الصاوى، فيما تدور أحداثه حول شخصيتين يقدمهما عصام عمر وطه دسوقى، حيث يجسد الأول دور شاب يعمل فى شركة شحن، فيما يظهر الثانى بشخصية Gamer، يتورط كلاهما بمشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

ومن المقرر أن يعرض فى موسم الصيف السينمائى، حوالى 7 أفلام، مثل «فى عز الظهر» من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، وبطولة مينا مسعود، وإيمان العاصى، وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز، و«آخر رجل فى العالم» قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابى، وبطولة أيمن منصور وبيومى فؤاد، ومى كساب ومحمد محمود، وانتصار، وحمزة العيلى، و«أحمد وأحمد» من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال، و بطولة أحمد السقا وأحمد فهمى، وجيهان الشماشرجى، و«الشاطر» من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة أمير كرارة، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وعادل كرم، ومحمد القس، و«درويش» بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربينى، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحمد عبد الوهاب، و«الجواهرجى» من تأليف عمر طاهر، ومن إخراج إسلام خيرى، بطولة محمد هنيدى، منى زكى، وتارا عماد، وأحمد صلاح السعدنى، ولبلبة، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، و«روكى الغلابة» من تأليف كريم يوسف، وندى عزت، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندى، وبطولة دنيا سمير غانم، ومحمد ممدوح، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد سعد، وسلوى عثمان.